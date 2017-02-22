Мусульмане США собрали 55 тысяч долларов на восстановление еврейского кладбища

Видео: independent.co.uk

Мусульманские общественные организации США собрали 55 тысяч долларов на восстановление разрушенного вандалами еврейского кладбища в штате Миссури. Об этом сообщает The Independent.

Вскоре после появления известий об осквернении могил, исламские организации Mpower Change и CelebrateMercy опубликовали призыв к правоверным перечислить деньги на восстановление кладбища.

«Хоть эти безумные акты и наполнили наши сердца скорбью, мы помним заветы о единстве, толерантности и взаимной защите, предусмотренные Мединской конституцией, историческим общественным договором между мединскими евреями и первым исламским сообществом», — обратились они к мусульманам США.

Организаторы планировали собрать 20 тысяч долларов, однако после достижения искомой суммы поток пожертвований не прекратился.

20 февраля в Миссури на историческом 123-летнем еврейском кладбище «Хесед шель Эмет» неизвестные разрушили более сотни надгробий. В тот же день поступили анонимные угрозы об 11 якобы заминированных еврейских центрах в нескольких штатах. Люди были эвакуированы. Ни в одном из зданий взрывчатку не обнаружили.

По данным Еврейского общинного центра США, в стране зарегистрировано 69 подобных звонков с начала 2017 года.

Мединская конституция — договор 622 года между мусульманской общиной пророка Мухаммеда и жителями Медины, регулирующий отношения мусульман с союзными немусульманами.