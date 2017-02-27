Вандалы разгромили еврейское кладбище в Филадельфии

Более 460 надгробий были разбиты или перевернуты на еврейском кладбище в Филадельфии, американский штат Пенсильвания. Видео с места событий публикует Ruptly.

В настоящее время проводится расследование. За информацию о подозреваемых по этому делу предлагают 10 тысяч долларов.

По данным полиции, акт вандализма был совершен, предположительно, в ночь на воскресенье, 26 февраля. Как отмечает «Интерфакс», МИД Израиля называл действия вандалов «шокирующими и вызывающими беспокойство».

На прошлой неделе были разбиты 154 могильные плиты на еврейском кладбище в штате Миссури.