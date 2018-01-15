Самые сексуальные водительницы грузовиков поспорили из-за титула

Финалистка конкурса Miss Tattoo Australia Дженн Десмонд (Jenn Desmond) претендует на титул самой сексуальной водительницы грузовика в мире, который австралийская пресса присвоила модели Блейз Уильямс (Blayze Williams). Об этом сообщает издание Daily Mail Australia.

Десмонд шесть лет водит самосвал и утверждает, что может дать Уильямс фору. По ее словам, она обожает свою работу. «Если бы мне это не нравилось, я не занималась этим так долго», — утверждает она. Из 19 водителей в ее бригаде только три женщины. «Очень жаль, что женщин так мало, хотя, казалось бы, могло быть больше», — говорит модель.

В 2017 году она заняла второе место на конкурсе красоты Miss Tattoo Australia, а в 2016-м — на конкурсе Girls of Ink Perth. Кроме того, ей принадлежит ряд аналогичных титулов с других конкурсов.

A post shared by 🔪Dollywood Tattooed Model⚰️ (@thisisdollywood) on Nov 10, 2017 at 12:57am PST

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Австралийская модель Блейз Уильямс, которую окрестили самой сексуальной дальнобойщицей, седьмой год водит фуру. По ее словам, охранники в ночных клубах часто не верят, что ее права на вождение тягача настоящие.

«Мне всегда нравилось быть не такой, как все, так что стать женщиной-дальнобойщицей получилось совершенно естественно», — говорит она. По словам модели, она любит одеваться, как Барби, но среди водителей чувствует себя своим парнем.

A post shared by Blayze Williams (@blayzewilliams) on Jan 13, 2018 at 8:35pm PST

В 2017 году сообщалось, что в Японии выбрали самого красивого демонтажника.

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