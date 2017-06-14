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Будь мужчиной

Чтобы достичь успеха, этим женщинам пришлось на время сменить пол

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Фото: @djtatiana

Хозяйку шахты у подножия горы Килиманджаро, жительницу египетского Луксора, награжденную за «идеальное материнство», и американку, ставшую популярным диджеем, объединяет одно. Чтобы справиться с чужими предрассудками и достичь успеха, им пришлось скрывать свой пол и на время превратиться в мужчин. «Лента.ру» изучила истории современных Мулан и Надежд Дуровых.

«Она жила как мужчина»

18 января 1901 года американская газета Newark Daily Advocate сообщила о смерти видного нью-йоркского политика Мюррея Холла. Заметка начиналась со слов, которые меньше всего ожидаешь увидеть в некрологе: «Только что было обнаружено, что Мюррей Холл, умерший в возрасте 60 лет, был женщиной, а не мужчиной».

«Она жила как мужчина, — продолжала газета. — Холл дважды вступала в брак и пережила обеих жен. Она пила и курила, а однажды подралась с двумя полисменами. Была известна в качестве профессионального поручителя при освобождении под залог и оставила состояние в 40 тысяч долларов».

Жители Нью-Йорка не могли понять, куда они смотрели. Как можно было не заметить очевидного? Ведь Холл не была затворником. Она активно участвовала в политической жизни города и даже голосовала на выборах — во времена, когда женщины не имели избирательного права. На суде ее знакомые уверяли, что ничего не замечали. И даже врач, лечивший ее от рака груди, заявил, что не знал пола пациента до ее кончины. Он отказался сообщать детали, сославшись на профессиональную тайну.

Мюррей Холл была не первой и не последней женщиной, выдавшей себя за мужчину, чтобы обойти запреты и предрассудки. Другого способа стать солдатом, доктором или представителем одной из множества других профессий, закрытых для женщин, не было. А иногда нет и сегодня.

«Могла дать по морде»

Пили Хуссейн родилась в Танзании. У ее отца были фермы, шесть жен и 38 детей, которых с малых лет заставляли ухаживать за скотом. Когда девушку выдали замуж, она была рада покинуть родительский очаг, однако в новой семье ей пришлось куда хуже. Муж бил Пили, и однажды ее терпение кончилось. Она решила сбежать.

Пили направилась к горе Килиманджаро. Там находятся шахты Мерерани, где добывают танзанит — редкий камень ультрамаринового цвета. Она слышала, что за несколько граммов этого драгоценного камня дают тысячи танзанийских шиллингов, и хотела устроиться шахтером.

В Мерерани Пили ждал неприятный сюрприз. Ей сообщили, что женщинам запрещено работать под землей. Получив отказ, она все же пробралась в шахту и посмотрела, как мужчины копают и просеивают породу. «Я подумала, что могла бы не хуже, — вспоминает она. — Да, я женщина, ну и что?»

Пили поменяла платье на свободные штаны и рубаху с длинными рукавами, надвинула на лицо козырек немецкой кепки и пошла устраиваться второй раз — теперь под видом мужчины. На вопрос об имени ответила: дядя Хуссейн. Ее взяли.

«Я работала бок о бок с мужчинами по 10-12 часов в сутки, но никто ничего не заподозрил», — утверждает она. Шахтеры пили с ней местный джин, обсуждали девушек из соседней деревни и даже спрашивали совета. «Могла дать по морде, материлась, носила большой нож, как у масаев, — говорит она. — Никто не знал, что я женщина, потому что все делала, как мужчина».

Примерно через год Пили повезло: она отыскала два крупных скопления танзанита. В одном было 800, а в другом — 1000 граммов. Вырученных денег хватило, чтобы нанять несколько шахтеров. А спустя еще несколько лет она скопила достаточно, чтобы получить собственную лицензию на ведение горных работ.

Прошло много лет. Теперь у Пили Хуссейн 70 работников, 60 гектаров земли, 100 коров и трактор. Несмотря на это, шахтерские порядки остались прежними. Под ее началом работают только три женщины, причем все три — на кухне. Добычей танзанита занимаются только мужчины.

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«Они думают, что ты дура»

Танзанию не назовешь прогрессивной страной, однако подобные истории случаются не только там. Татьяна Альварез живет в Соединенных Штатах. Чтобы избежать предвзятого отношения, ей пришлось целый год выдавать себя за мужчину.

В 17 лет она увлеклась электронной музыкой и решила стать диджеем. Купила «вертушку», начала учиться. Со временем ее стали приглашать на вечеринки, она отправилась в турне с автошоу Hot Import Nights и снялась для журнала FHM вместе с другими девушками-диджеями. И все же Татьяна была недовольна. Проблема заключалась в том, что заказчиков больше интересовала не музыка, а ее внешность. Такой вариант ее не устраивал.

Последней каплей стала попытка найти площадки для работы в Нью-Йорке, которую предпринял ее менеджер. Там реакция оказалась противоположной, но корень проблемы был тем же. Те, кого заинтересовало ее демо, утрачивали к записи всякий интерес, когда узнавали, что это дело рук девушки. «Они говорили: к черту ее! Вряд ли она что-то умеет. Выехала только за счет внешности», — вспоминает Татьяна.

«Я подумала: нужно превратиться в парня, — рассказывает она. — Выглядеть парнем. Быть полной противоположностью всего, что кажется сексуальным». Татьяна раздобыла мужскую одежду и парик. Подстригла ногти. Стянула грудь тесным спортивным бюстгальтером. Знакомая визажистка показала ей, как улучшить маскировку: нарисованное адамово яблоко, брови погуще, нос пошире.

Маскарад оказался поразительно эффективным. Как только она взяла мужской псевдоним, проблемы с поиском площадок как рукой сняло. Кроме того, Татьяна заметила, что в ее присутствии мужчины стали вести себя по-другому. «Когда ты женщина, всегда кто-нибудь присматривает, что ты делаешь, — говорит она. — Они думают, что ты дура, и общаются с тобой с поразительной снисходительностью. А когда ты мужчина, тебя просто оставляют в покое».

За год, который Татьяна выдавала себя за мужчину, ее музыка получила определенную известность, зазвучала на радиостанциях и мероприятиях по всему миру. Только после этого она отправила свое мужское альтер эго в отставку.

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«Отказываться от женственности трудно»

В 2015 году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси встретился с 65-летней Сисой Абу Даух из города Луксор и наградил ее за «идеальное материнство». Она явилась на прием в потрепанной мужской одежде, которую носила почти 45 лет.

Новая жизнь Сисы началась в 1970-е годы, когда умер муж. У нее был маленький ребенок, а через несколько месяцев должен был родиться следующий. Семья Сисы придерживалась консервативных взглядов и полагала, что женщина должна сидеть дома. Ей советовали поскорее найти нового мужа, способного прокормить и ее, и детей.

Женихи, которых приводили братья, Сису совершенно не вдохновляли. Она знала, что могла бы заработать на жизнь без посторонней помощи, если бы не одно «но». Семья не пускала ее в школу, поэтому девушка не умела ни читать, ни писать. Недостаток образования не позволял работать в офисе, а на рабочие специальности женщин никто не брал.

И она решила стать мужчиной. Обрила голову, скрыла фигуру под свободной одеждой (традиционные египетские наряды для этого очень подходят). «Отказываться от женственности трудно, — говорит она. — Но ради дочери я бы пошла на все. Это был единственный способ заработать».

Под видом мужчины Сису брали на стройки, на фермы во время урожая. Почти никто не догадывался о ее секрете, а остальным было все равно. «Они говорили, что я хорошо работаю, — вспоминает она. — Предлагали мне сигареты».

У новой жизни были свои достоинства. В мужском платье к ней уже не приставали на улицах. Нередко она засиживалась с приятелями с работы в кофейнях, куда не пускают женщин.

С возрастом работа на стройке стала не по силам, и она занялась чисткой обуви. Хотя ее секрет давно известен всему городу, она по-прежнему одевается по-мужски. «Я решила, что умру в этой одежде, — говорит она. — Я так к ней привыкла. Это вся моя жизнь, не могу ее теперь бросить».

Олег Парамонов

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