На Тайване обнаружили «самую сексуальную в мире медсестру»

Мужчины притворяются больными ради встречи с медсестрой Нин Чэнь (Ning Chen) из тайваньской стоматологии. Об этом сообщил австралийский новостной портал News.com.

25-летняя девушка прославилась на Тайване после того, как выложила в Instagram снимки в розовом медицинском халате. Ее фотографии широко разошлись по сети, а восторженные поклонники начали писать, что она самая красивая медсестра на свете.

A post shared by 陳甯揎 (@n_nxd) on May 5, 2017 at 5:23am PDT

Чэнь не скрывает, что ей очень приятно внимание, несмотря на наличие у нее молодого человека. Вся ситуация кажется ей забавной. «Не могу поверить, что они считают меня самой красивой медсестрой на свете. Я так рада, что они меня ценят, и очень благодарна им за всю любовь, что они мне дарят», — призналась она. Чэнь добавила, что очень любит свою работу, а больше всего ей нравится отбеливать пациентам зубы.

В Тайване специально пытаются подбирать дружелюбных и симпатичных медсестер в стоматологии, чтобы клиенты меньше нервничали во время похода к зубному врачу.