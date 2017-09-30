В гибели американки из-за увеличения ягодиц обвинили подпольную медсестру

Жительницу Нью-Йорка арестовали за помощь в проведении подпольной косметической операции, которая повлекла смертьь пациентки. Об этом сообщает NBC New York.

44-летняя Эллисон Спенс (Allison Spence) исполняла обязанности медсестры при нелегальном пластическом хирурге, который занимался инъекциями силикона для увеличения ягодиц. Женщина также встречала пациентов в ресторане Dunkin' Donuts и отводила в его квартиру.

Ей предъявлены обвинения в нелегальной медицинской практике и непредумышленном убийстве Латеши Бинум (Latesha Bynum). В июле женщине сделали инъекцию силикона, а через несколько часов она позвонила в службу спасения и пожаловалась на головокружение и боль в груди. Когда приехала скорая помощь, Бинум была в коме, спустя 12 дней она скончалась.

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Причиной смерти стали осложнения, возникшие в результате пластической процедуры. После внутримышечной инъекции частицы введенного силикона попали в кровь и закупорили сосуды.

Сестра обвиняемой Лиза отметила, что Эллисон не виновата в гибели пациентки, поскольку «только массировала мышцы в месте инъекции, но никогда не делала их сама», пишет Daily Mail. Она также утверждает, что подпольному доктору удалось скрыться, но у полиции есть его фотография.

Издание New York Post связывает распространение подпольных операций такого рода с популярностью телезвезды Ким Кардашьян, которая известна своими большими ягодицами.

В 2015 году сообщалось, что в Германии 31-летнего мужчина, выдававшего себя за профессионального пластического хирурга, приговорили к четырем годам и трем месяцам тюрьмы.