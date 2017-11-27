Новая «Мисс Вселенная» из ЮАР назвала главную проблему женщин в мире

Конкурс красоты «Мисс Вселенная 2017» выиграла представительница Южноафриканской Республики (ЮАР), 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Девушка стала второй победительницей из Южной Африки за всю историю конкурса. Нель-Питерс недавно закончила университет по специальности бизнес-менеджмент. Все это время ее очень сильно поддерживала сводная сестра с инвалидностью.

Вместе с титулом южноафриканка получила годовое обеспечение, роскошную квартиру в Нью-Йорке на год и рекламный контракт, по условиям которого она будет принимать участие в благотворительных мероприятиях по всему миру.

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Самой важной проблемой, с которой сталкиваются женщины по всему миру, она назвала разницу в зарплате мужчин и женщин, сообщает Time. «В некоторых местах женщины получают на четверть меньше, чем мужчины, хотя работают на той же позиции и по тому же графику. Я не думаю, что это правильно. Считаю, что женщинам должны платить столько же по всему миру», — отметила девушка.

Кроме того, после победы Нель-Питерс планирует бороться с эпидемией СПИД в своей стране и повсеместно открыть курсы самообороны для женщин. Девушка принимала активное участие в создании программы курсов самообороны для женщин в ЮАР после того, как ее ограбили через месяц после победы на национальном конкурсе красоты.

Второе место на прошедшем конкурсе заняла представительница Колумбии Лаура Гонсалес (Laura Gonzalez), а третье — красавица с Ямайки Давина Беннет (Davina Bennett). В этом году в конкурсе участвовали 92 девушки, больше, чем когда-либо. Впервые же конкурс прошел в 1952 году.