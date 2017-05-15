«Мисс США — 2017» стала сотрудница Комиссии по ядерному регулированию

Титул «Мисс США — 2017» завоевала 25-летняя Кара Маккалоу (Kara McCullough) из Вашингтона, сообщает Reuters. Девушка, обладающая ученой степенью по химии, работает в Комиссии по ядерному регулированию США.

Конкурс «Мисс США» проходил в Лас-Вегасе, в нем участвовало более 50 человек. Первой вице-мисс стала Чави Верг (Chhavi Verg) из Нью-Джерси, второй — Меридит Гулд (Meridith Gould) из Миннесоты.

По традиции победительнице задали вопрос на социальную тему. У Маккалоу спросили, что она думает о системе здравоохранения страны. Она ответила, что доступное здравоохранение — привилегия работающих людей, чем вызвала нападки на себя в социальных сетях. Как отмечает агентство, девушка также активно выступает за равноправие мужчин и женщин, но при этом не называет себя феминисткой.

Маккалоу представит свою страну на ежегодном состязании «Мисс Вселенная».