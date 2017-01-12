Бывшая мисс США попала под суд за избиение бойфренда

Бывшую обладательницу титула «Мисс США» Николь Потит (Nicole Poteet) обвинили в нападении на бойфренда и вызвали в суд. Об этом в четверг, 12 января, сообщает сайт News.com.au.

Дело разбирается в суде австралийского города Сидней. Согласно заявлению жертвы, инцидент произошел 16 декабря 2016 года. Утверждается, что 29-летняя девушка напала на молодого человека и нанесла ему телесные повреждения.

В 2013 году Потит задержали за избиение мужчины, с которым она тогда встречалась. В суде пострадавший не смог объяснить, что произошло, и в результате королеву красоты оправдали.

Потит победила в конкурсе «Мисс США» в 2012 году. После того, как она выложила в Facebook свою фотографию в футболке с надписью «Мисс алкоголические США», ее лишили титула и попросили вернуть корону.

В 2014 году девушка переехала в Австралию и стала работать специалистом по персоналу.

В ноябре сообщалось, что во Флориде полиция арестовала женщину, которая во время ссоры напала на мужа с мечом. Следствие установило, что супруги ругались из-за наркотиков и семейных проблем.