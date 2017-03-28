В сети поразились равнодушной реакции проигравшей на конкурсе «Мисс Колумбия»

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В социальных сетях обсуждают участницу конкурса «Мисс Колумбия» Ванессу Домингес (Vanessa Dominguez), которая никак не отреагировала, когда ведущая объявила о том, что корона достается не ей.

«И ее реакция? Ну, посмотрите. Ее это не поразило», — удивляется британская газета Independent.

Хладнокровию девушки удивились в соцсетях. Некоторых реакция Домингес рассмешила. «По крайней мере, есть хороший материал для мемов», — отметил один из пользователей Twitter.

Домингес уступила победу Лоре Гонсалес Оспине (Laura González Ospina), которая теперь представит Колумбию на конкурсе «Мисс Вселенная».

