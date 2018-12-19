Россия помогла Израилю в Сирии

Россия посодействовала отводу находящихся в Сирии иранских военных от границы с Израилем. Об этом помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, «иранские военные передали контроль над южной зоной деэскалации сирийским войскам и были отведены на 100 километров от линии разъединения» именно из-за усилия Москвы. Венедиктов считает, что это серьезный вклад в стабилизацию ирано-израильских отношений и еврейскому государству нужно предпринять ответные встречные шаги.

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Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В еврейском государстве неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

Сирийско-израильская линия разграничения проходит по Голанским высотам. Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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