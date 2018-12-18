Появились данные о гибели россиянина в Сирии

Российский солдат погиб в сирийской провинции Латакия от рук протурецких боевиков. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщило издание Al-Masdar News.

Согласно военному отчету, опубликованному в понедельник, погибший был десантником из России. К его гибели привел минометный обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) отрядами протурецкой коалиции «Фронт национального освобождения» рядом с городом Кинсибба. Погибли также кадровые военные сирийской армии.

Сайт syria.liveuamap.com опубликовал имя и фотографию погибшего: им оказался 33-летний Александр Дудченко. Новостное агентство «Астрахань-24» уточняет, что россиянин служил старшим разведчиком в ВДВ, но на момент смерти не был кадровым военным. Также сообщается, что родственники погибшего сейчас находятся в Москве и решают вопрос о транспортировке его тела в Россию.

Министерство обороны России не давало комментариев по поводу инцидента.

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