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Родители погибшего бойца ЧВК Вагнера попытались отсудить компенсацию у вдовы

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В Челябинской области родители погибшего бойца частной военной компании (ЧВК) Вагнера Андрея Литвинова попытались отсудить часть выплаченной его вдове пятимиллионной компенсации, передает «Русская служба Би-би-си».

Судья отклонил иск, так как на заседании не было представлено доказательств того, что деньги получены за военную службу, или других доводов, по которым на них могли бы претендовать все наследники погибшего.

«Пять миллионов рублей с неба упали, и никто не знает, что с ними делать. Для сельского населенного пункта — это, конечно, деньги запредельные, и всем хочется их увидеть», — процитировали в издании представителя Фемиды.

Судья не стал рассматривать предоставленную братом Литвинова информацию о базе компании на территории России, подчеркнув, что никакой официальной информации о существовании такой организации, как ЧВК Вагнера, нет. «Все о ней говорят, и нигде ее при этом нет. Как юрлицо они не зарегистрированы», — сказал он.

По словам ответчиков, мужчина уехал в Сирию выращивать клубнику.

«Люди ездят и в другие страны, и в Африку ездят, в любую страну можно поехать зарабатывать деньги. Физическое или юридическое лицо подарило ей эти деньги, — отметила на заседании адвокат вдовы. — Это не обязательно за какую-то смерть. Просто пожалели женщину!».

В марте сообщалось, что предполагаемая численность ЧВК Вагнера превышает 4 840 человек. Соответствующие данные появились после изучения материалов личного дела погибшего в Сирии 42-летнего уроженца Новошахтинска Ростовской области Сергея Кравченко.

ЧВК Вагнера — компания россиянина Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер, в которой, как предполагаются, работают российские граждане. Подразделения ЧВК, согласно данным источников, принимают участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии. Среди сотрудников (операторов) компании также есть граждане Украины. В настоящее время бойцов ЧВК отправляют также в Южный Судан, где они выступают на стороне правительства президента Омара аль-Башира.

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