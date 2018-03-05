Россия
 
Последние новости
Шпионившего в пользу иностранной разведки россиянина отравили в Британии
Конор Макгрегор назвал достойным соперником куриный бургер
Фигуристка Медведева прокомментировала возможный отъезд из России
Порошенко пригрозил «Северному потоку-2»
Украина приготовилась взять взаймы на газ
Рыбка рассказала о доказательствах вмешательства России в американские выборы
Появились фотографии базы ЧВК Вагнера на Кубани

Появились фотографии базы ЧВК Вагнера на Кубани

Перейти в «Мою Ленту»

Корреспондент Znak.com попал на территорию лагеря так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Краснодарском крае, куда раньше не удавалось пройти другим журналистам. Именно оттуда бойцов отправляют на задания за рубеж, здесь же они получают деньги.

База организации находится возле хутора Молькино в 30 километрах от Краснодара, возле воинской части Минобороны. «Ленте.ру» также удалось найти это место на Google Maps.

Чтобы пройти к лагерю, надо преодолеть два КПП; на обоих стоят военнослужащие. Они пропустили корреспондента после фразы «в Сирию», которая, по словам автора материала, оказывает на местных людей магическое воздействие.

Сама база — это облицованные сайдингом салатового цвета три двухэтажные казармы. По периметру — решетчатый забор и камеры наблюдения, направленные внутрь, а не наружу. На ограде — таблички с предупреждением о том, что объект режимный и ведется видеонаблюдение. «Видимо, каких-либо действий извне здесь никто не опасается, и куда важнее контролировать то, что происходит внутри лагеря», — предположил корреспондент Znak.com.

Лагерь ЧВК появился в Молькино примерно пять лет назад, «еще до Украины», рассказал изданию один из местных жителей. По его словам, все связанное с работой на организацию бойцы держат в секрете, друг друга они знают только по прозвищам, а среди их опознавательных знаков — только жетоны.

Раньше бойцы получали в месяц 400 тысяч рублей и больше, в настоящий момент — около 200 тысяч. За каждого погибшего организация выплачивает родственникам по три миллиона рублей, до недавнего времени эта сумма составляла пять миллионов. Собеседник издания отметил, что сейчас организация в основном отправляет людей в Африку инструкторами.

ЧВК Вагнера — частная военная компания Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер. По некоторым данным, добровольцы из этой организации принимали участие в боевых действиях в Крыму, Донбассе и Сирии. Предположительно, в настоящее время бойцов отправляют в Южный Судан. Там они выступают на стороне правительства президента Омара аль-Башира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Врут все, сынок, они нефть делят! На крови ребят зарабатывают»
Российские наемники в Сирии оказались случайными жертвами
Российских наемников соблазнило золото Судана
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня
Картина Василия Сварога «Доклад И.В. Сталина о принятии Конституции 1936 года», 1938 год

«Какова власть — таковы и люди»

Правнук Сталина мечтает о новой России со старым вождем
18:38Сегодня

Стала известна цена жизни застреленного полицейским россиянина

16:25Сегодня

В банках Швейцарии нашли золото Грудинина

17:14Сегодня

Жириновский испугался за судьбу человечества из-за обиженных мужчин

Россия00:0823 февраля

«У нас споры решаются на понтах, авторитете и связях»

Горстка врачей меняет российскую медицину к лучшему
15:18Сегодня

Реки фекалий замерзли на улицах уральского поселка

14:41Сегодня

Россиянин похитил и несколько дней удерживал 11-летнюю дочь начальника

15:03Сегодня

Путин рассказал об активной работе шпионов в России

Россия00:0422 февраля
Ксения Собчак

Правда?!

Статья Ксении Собчак о неприкасаемых в России, жестоких судах и «Брате-2»
14:16Сегодня

Выпивших пиво на лекции студентов-медиков примут обратно на учебу

13:07Сегодня

Кремль поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»

13:21Сегодня

Песков со скепсисом воспринял вручение «Оскара» фильму о Родченкове

Россия
Картина Василия Сварога «Доклад И.В. Сталина о принятии Конституции 1936 года», 1938 год«Какова власть — таковы и люди»
Правнук Сталина мечтает о новой России со старым вождем
«У нас споры решаются на понтах, авторитете и связях»
Горстка врачей меняет российскую медицину к лучшему
«Мы, славяне, много страдали»
Он собирается спасти русский мир, но ему вечно мешают
Стала известна цена жизни застреленного полицейским россиянина
Жириновский испугался за судьбу человечества из-за обиженных мужчин
Реки фекалий замерзли на улицах уральского поселка
Россиянин похитил и несколько дней удерживал 11-летнюю дочь начальника
Все материалы
Мир
Не курите, ради Аллаха
Иран проиграл табаку. Остается только молиться
США прокомментировали просьбу Насти Рыбки о политическом убежище
Рыбка рассказала о доказательствах вмешательства России в американские выборы
Польские магазины превратятся в вокзалы ради обхода нового закона
Госдеп ничего не потратил из денег на борьбу с российской пропагандой
Сирийских чиновников заподозрили в оставлении мирных жителей на смерть
Талибы решили отказаться от войны и поработать
Все материалы
Бывший СССР
Локальное потепление
Литва готова дружить с Россией. Что происходит?
Украина обвинила ФСБ и бойцов АТО в поджоге венгерского центра
Сошел на нет
Самого страшного в Узбекистане человека лишили власти. Что теперь будет?
Бандеровцы прошлись по Львову и вспомнили «польских панов»
Обстрел кортежа депутата Госдумы в Донбассе попал на видео
Советник Порошенко с бокалом шампанского покутил в Куршевеле под гимн Украины
Перешли границы
Первая массовая резня в истории Советского Союза стала началом затяжной войны
Все материалы
Экономика
Мальчик, водочки налей
Россия отвоевала «Столичную» у друга Березовского. На это ушло 16 лет
Реальные доходы россиян снова упали
Объем взяток в России вырос втрое
Абонента не заденет
О новых трендах на рынке телекоммуникаций
«Нафтогаз» решил уйти из России
«Альфа-Банк» предложил клиентам карту рассрочки #вместоденег
С большим запасом
«Роснефть» лидирует по уровню обеспеченности доказанными объемами углеводородов
Все материалы
Силовые структуры
Павел ГрудининБунт безземельных
Семья обвиняет Грудинина в захвате земли на миллиард. И суд на ее стороне
Испанский сбыт
Русская мафия вывезла из страны миллиарды. Теперь их пытаются отжать
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Правнука водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом солдата заподозрили в убийстве
Воры-неудачники месяц пытались вскрыть банкомат
Заместитель генпрокурора указал на отсутствие экстремизма в «Смерти Сталина»
Украинец пришел пешком в Крым и принес набитый коллекционными монетами пакет
Все материалы
Наука и техника
Авария «Протона» в июле 2013 года«Теперь мы летаем, чтобы осваивать»
«Роскосмос» позорится в Америке и срамит SpaceX. Деньги еще есть, результата нет
Русский удар: Путин показал новейшие ракеты
Что известно о самом страшном оружии России
Никто и не заметит
Китайцы помешались на копировании iPhone X
Стивен Хокинг рассказал о небытии
В МГУ изучили рецепторы смерти
Найден способ предотвратить смерть мозга
Доказано нарушение законов физики в черных дырах
Все материалы
Спорт
Готовьтесь, будет больно
От сельских драк до избитого президента: как рестлинг свел с ума Америку
Источник рассказал о желании фигуристки Медведевой выступать за другую страну
Фигуристка Медведева прокомментировала возможный отъезд из России
Пойманными на допинге российскими спортсменами займется прокуратура
Золотая медаль российского хоккеиста перешла духовнику Поклонской
Участники ЧМ-2018 отгородятся от россиян шестиметровым забором
Победитель «Тур де Франс» оказался астматиком-обманщиком
Все материалы
Культура
Фрэнсис МакдормандМилая Фрэнсис
«Оскар-2018»: женщины и ихтиандры наносят ответный удар
«Простить эту дерзость ей не могли»
Мужчины, КГБ и Большой театр в жизни Майи Плисецкой
«У него же нет пениса»
Женщины в центре внимания: самые яркие кадры с «Оскара-2018»
У Фрэнсис Макдорманд украли «Оскар»
Умер актер из сериала «Альф»
Диджей Smash объявил о попытках обидчиков пообщаться с ним
В сеть утекла сцена с голой Дженнифер Лоуренс из «Красного воробья»
Все материалы
Интернет и СМИ
Сергей Доренко«Мы трахнули отцов не для того, чтобы сдаться сыновьям»
Сергей Доренко о голодных женщинах, судьбах России и «Бригаде» с Березовским
Убийца школьника похвастался красивой жизнью в тюрьме
Мэрилин МонроРаньше было лучше
Американцы мечтают вернуть женщин и чернокожих на место
Снежный коллапс доказал бесполезность пиццы с ананасами
Российский хакер почти 800 раз штурмовал сайт кировского правительства
Пассажирка автомобиля поборолась со стихией и проиграла
Тьма рядом
Распятия, жуткие чудовища и звери в теле людей: мир глазами лучших фотографов
Все материалы
Ценности
Софи ЛоренНа голое тело
Кто и как наживается на раздетых женщинах
Лауреатка «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
Жан-Бедель БокассаЛюбитель плоти
Людоед Бокасса скармливал врагов крокодилам и тонул в бриллиантах
Porsche предложил перевозить людей по воздуху
Превентивный дар
Удачное подношение на 8 марта не позволит женщине стать феминисткой
«Выпив чертову норму стаканов»
Алкоголик в бандитской кепке и гороховых носках. Довлатов как секс-символ эпохи
Блогеры устроили потасовку на показе в Париже
Все материалы
Путешествия
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
О бози, я в Берлине!
Убойный трип по столице Германии с барахолками, барами и безумными вечеринками
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Голый авиадебошир душил девушек и пытался разбить иллюминатор
Пассажиры самолета связали смотревшего порно голого авиадебошира
Стюардесса потушила соком вспыхнувшую в самолете сумку
Посадку крупнейшего авиалайнера в шторм сняли на видео
Все материалы
Из жизни
«Цены тут растут всегда»
История жителя Самары, перебравшегося в Нью-Йорк
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Не просто борода
Для живущих по соседству евреев и мусульман она определяет многое
Американец увидел Кремль и сошел с ума
Фермер спас жизнь ягненка с помощью духовки
Работница эскорта рассказала о реальной стороне своей жизни
Американец пообещал к маю съесть 30 тысяч Биг-Маков
Все материалы
Лучшие «гран-туризмо» от BMW
Баварские купе и кабриолеты, на которых можно (и нужно) ехать долго
Как помыть беспилотную машину
Или что делать, если на беспилотник нагадила птица
Тебе «полтинник»: краткая история семейства Audi A6
От секретного проекта энтузиаста до современного бизнес-седана
Машины, которые лучше не покупать новыми
Какие модели в Америке оказалось выгодно покупать новыми, а какие – слегка Б/У
Skoda показала маленький газовый кроссовер
Европейцы выбрали лучший автомобиль года
Построен рамный внедорожник, на котором нельзя ездить по обычным дорогам
Все материалы
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
В комнате пыток
Сколько стоит самое дешевое и страшное жилье в Москве
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
Охоту на серийную разрушительницу квартир объявили на Украине
Abandoned Howey MansionИ тишина
Прекрасные заброшенные уголки мира
Каждая десятая съемная квартира в Москве оказалась непригодной для проживания
Московский «Спутник» ликвидируют до конца года
Все материалы