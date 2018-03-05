Появились фотографии базы ЧВК Вагнера на Кубани

Корреспондент Znak.com попал на территорию лагеря так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Краснодарском крае, куда раньше не удавалось пройти другим журналистам. Именно оттуда бойцов отправляют на задания за рубеж, здесь же они получают деньги.

База организации находится возле хутора Молькино в 30 километрах от Краснодара, возле воинской части Минобороны. «Ленте.ру» также удалось найти это место на Google Maps.

Чтобы пройти к лагерю, надо преодолеть два КПП; на обоих стоят военнослужащие. Они пропустили корреспондента после фразы «в Сирию», которая, по словам автора материала, оказывает на местных людей магическое воздействие.

Сама база — это облицованные сайдингом салатового цвета три двухэтажные казармы. По периметру — решетчатый забор и камеры наблюдения, направленные внутрь, а не наружу. На ограде — таблички с предупреждением о том, что объект режимный и ведется видеонаблюдение. «Видимо, каких-либо действий извне здесь никто не опасается, и куда важнее контролировать то, что происходит внутри лагеря», — предположил корреспондент Znak.com.

Лагерь ЧВК появился в Молькино примерно пять лет назад, «еще до Украины», рассказал изданию один из местных жителей. По его словам, все связанное с работой на организацию бойцы держат в секрете, друг друга они знают только по прозвищам, а среди их опознавательных знаков — только жетоны.

Раньше бойцы получали в месяц 400 тысяч рублей и больше, в настоящий момент — около 200 тысяч. За каждого погибшего организация выплачивает родственникам по три миллиона рублей, до недавнего времени эта сумма составляла пять миллионов. Собеседник издания отметил, что сейчас организация в основном отправляет людей в Африку инструкторами.

ЧВК Вагнера — частная военная компания Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер. По некоторым данным, добровольцы из этой организации принимали участие в боевых действиях в Крыму, Донбассе и Сирии. Предположительно, в настоящее время бойцов отправляют в Южный Судан. Там они выступают на стороне правительства президента Омара аль-Башира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!