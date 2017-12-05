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Российских наемников соблазнило золото Судана

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Руководитель частной компании военного консалтинга «РСБ-Групп» Олег Криницын рассказал радиостанции «Говорит Москва» о российских добровольцах, поехавших в Южный Судан.

«Возможно, интерес к охране золотых приисков, мест добычи золота и нефтяных месторождений», — отметил он.

«Русской службе Би-би-си» Криницын сообщил, что слышал о людях, побывавших в зоне пограничного конфликта между Суданом и Южным Суданом и подхвативших тяжелую форму малярии. «У нас интересы там есть, но мы там не воюем и не участвуем. Там вялотекущий пограничный конфликт», — сказал глава «РСБ-Групп», добавив, что сотрудников его фирмы в этой зоне нет.

Руководитель неназванной частной военной компании подтвердил изданию, что бойцы ЧВК участвуют в вооруженном конфликте в этом регионе на стороне правительства президента Судана Омара аль-Башира. По словам другого источника, туда отправились участники боевых действий в Донбассе и Сирии. По сведениям бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Стрелкова, в их числе и бойцы ЧВК Дмитрия Уткина, известного как Вагнер.

23 ноября аль-Башир встретился в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Спустя два дня он рассказал РИА Новости, что обсудил с российским лидером возможность создания в Судане военной базы на Красном море. «Это сейчас взаимопонимание, если даст Бог», — отмечал аль-Башир.

Наемничество в России является уголовно наказуемым деянием.

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