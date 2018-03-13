Названо число наемников ЧВК Вагнера

Общая численность личного состава так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, на которую предположительно работают россияне в Сирии, превышает 4 840 человек, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Такой вывод был сделан после изучения материалов личного дела погибшего в провинции Дейр-эз-Зор бойца ЧВК Вагнера — 42-летнего уроженца Новошахтинска (Ростовская область) Сергея Кравченко. Его похоронили на родине 6 марта. Родственники Кравченко передали журналистам копии документов, которые им выдали представители ЧВК вместе с медалями «За отвагу и мужество», «За кровь и храбрость», а также «За победу над ИГИЛ» (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство») и личным жетоном с порядковым номером М-4840.

В справке о смерти, которую подписали в консульском отделе российского посольства в Сирии, указывается дата смерти — 8 февраля, причина — «обугливание тела». Свидетельство о смерти Кравченко получило номер 6. Нумерация таких документов начинается с начала календарного года. Документ позволяет судить о том, что с начала года в Сирии погибли не менее шести граждан России.

Как рассказали родные, Кравченко окончил военное училище в Новочеркасске, затем служил в Чечне, откуда вернулся с медалью ветерана боевых действий, после работал в милиции, МЧС, а в последние годы был водителем-дальнобойщиком. Перед отъездом в ноябре прошлого года на базу ЧВК он сказал родственникам, что планирует восстановиться в МЧС.

По некоторым данным, бойцы ЧВК Вагнера получают около 200 тысяч рублей в месяц. За каждого погибшего компания выплачивает родственникам по три миллиона рублей, до недавнего времени эта сумма составляла пять миллионов.

ЧВК Вагнера — частная военная компания Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер, добровольцы которой, по некоторым сведениям, принимают участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии. Сообщалось, что среди наемников есть граждане Украины. Предположительно, в настоящее время бойцов отправляют в Южный Судан, где они сражаются на стороне правительства президента Омара аль-Башира.

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