Россия
 
Последние новости
Трамп отреагировал на обвинение России в отравлении Скрипаля
На Украине рассказали о коварном плане «Газпрома»
Рыжего Тарзана попросили отправить в колонию за «голый марш» проституток
Игрок «МЮ» в образе Микки Мауса оправдался за грубость
Парень оригинально опозорил изменяющую ему девушку
На шее умершего подельника Березовского нашли следы удушения
В ролике с российским «Кинжалом» нашли «странные моменты»

Названо число наемников ЧВК Вагнера

Перейти в «Мою Ленту»

Общая численность личного состава так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, на которую предположительно работают россияне в Сирии, превышает 4 840 человек, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Такой вывод был сделан после изучения материалов личного дела погибшего в провинции Дейр-эз-Зор бойца ЧВК Вагнера — 42-летнего уроженца Новошахтинска (Ростовская область) Сергея Кравченко. Его похоронили на родине 6 марта. Родственники Кравченко передали журналистам копии документов, которые им выдали представители ЧВК вместе с медалями «За отвагу и мужество», «За кровь и храбрость», а также «За победу над ИГИЛ» (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство») и личным жетоном с порядковым номером М-4840.

В справке о смерти, которую подписали в консульском отделе российского посольства в Сирии, указывается дата смерти — 8 февраля, причина — «обугливание тела». Свидетельство о смерти Кравченко получило номер 6. Нумерация таких документов начинается с начала календарного года. Документ позволяет судить о том, что с начала года в Сирии погибли не менее шести граждан России.

Как рассказали родные, Кравченко окончил военное училище в Новочеркасске, затем служил в Чечне, откуда вернулся с медалью ветерана боевых действий, после работал в милиции, МЧС, а в последние годы был водителем-дальнобойщиком. Перед отъездом в ноябре прошлого года на базу ЧВК он сказал родственникам, что планирует восстановиться в МЧС.

По некоторым данным, бойцы ЧВК Вагнера получают около 200 тысяч рублей в месяц. За каждого погибшего компания выплачивает родственникам по три миллиона рублей, до недавнего времени эта сумма составляла пять миллионов.

ЧВК Вагнера — частная военная компания Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер, добровольцы которой, по некоторым сведениям, принимают участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии. Сообщалось, что среди наемников есть граждане Украины. Предположительно, в настоящее время бойцов отправляют в Южный Судан, где они сражаются на стороне правительства президента Омара аль-Башира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Коалиция США: "Русские забрали тела погибших под Дейр-эз-Зором"
Командиры рассказали о внутренней политике ЧВК Вагнера и жизни наемников
Появились фотографии базы ЧВК Вагнера на Кубани
В ЧВК Вагнера обнаружили десятки украинцев
Мать погибшего в Сирии наемника раскрыла подробности его смерти
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«Упали и замерли в одном каком-то положении»

Как кризис изменил секс, работу и еду россиян
17:23Сегодня

Ракету с ядерной установкой предложили назвать «Нежданчик» и «Песец»

15:15Сегодня

Избиение подростка полицейским на улице попало на видео

13:55Сегодня

В Госдуме предложили узаконить понятие «информационная война»

Россия00:01 5 марта
Картина Василия Сварога «Доклад И.В. Сталина о принятии Конституции 1936 года», 1938 год

«Какова власть — таковы и люди»

Правнук Сталина мечтает о новой России со старым вождем
20:0112 марта

Жертвами кировского педофила стали умственно отсталые сироты

21:3612 марта

МИД призвал ответить за «загадочно умерших на британской земле» россиян

14:06Сегодня

Спасатели освободили юного сибиряка из бабушкиных наручников

Россия00:0422 февраля
Ксения Собчак

Правда?!

Статья Ксении Собчак о неприкасаемых в России, жестоких судах и «Брате-2»
18:1512 марта

Путин нашел связь между разведкой и хлебом

10:57Сегодня

Омич избил мать до полусмерти и выбросил ее в мусоропровод

19:2412 марта

Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище  

Россия
«Упали и замерли в одном каком-то положении»
Как кризис изменил секс, работу и еду россиян
Картина Василия Сварога «Доклад И.В. Сталина о принятии Конституции 1936 года», 1938 год«Какова власть — таковы и люди»
Правнук Сталина мечтает о новой России со старым вождем
Владимир Путин«Я на медведе пока не скакал»
Владимир Путин о мире без России, возвращении Крыма, пиве и смешных фотожабах
Названо число наемников ЧВК Вагнера
«Конфликт между Москвой и Россией исчезает»
Почему россияне больше не рвутся в столицу
Избиение подростка полицейским на улице попало на видео
В Госдуме предложили узаконить понятие «информационная война»
Все материалы
Мир
Добро пожаловать в рейх
Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
Палестинского премьер-министра попытались взорвать в секторе Газа
Трамп отреагировал на обвинение России в отравлении Скрипаля
Раскрыта цель смены главы Госдепа
Чичваркин пожаловался на лузгающих семечки шпионов в Лондоне
Президент Филиппин решил скормить «сукиных детей» из ООН крокодилам
Стивен ЭйвериАмериканское зло
Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
Все материалы
Бывший СССР
Великая урючная революция
За что боролся и на что напоролся первый президент Киргизии
Киевские власти приготовились обвинить Надежду Савченко в подготовке переворота
Достучались
В Литве рассекретили агентов КГБ. Среди них оказался даже президент
Первый президент Украины призвал снять второго с участия в минских переговорах
Киев испугался замыслов Собчак относительно Крыма
Евросоюз вступился за Украину в споре с «Газпромом»
Надежда Савченко согласилась прийти на допрос в СБУ
Все материалы
Экономика
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
«Газпром нефть» открыла ледовый дворец в ЯНАО
Отток капитала из России удвоился
Правительство пожаловалось на дефицит молока в России
Украина опечалилась из-за стальных пошлин США
Подкачали
Они слезли с нефтяной иглы и построили социализм. России есть чему поучиться
«Газпром» призвал Украину доказать собственную целесообразность
Все материалы
Силовые структуры
Мордастый, на выход!
Бывший гаишник изнасиловал 27 женщин, немного посидел и вышел
Засветились
Они превратили радиацию в оружие и незаметно убивали людей
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Бывшего начальника столичного угрозыска арестовали за взятку
В Петербурге разбойник сломал знакомому нос ради котенка
Водитель BMW избил женщину на глазах ее детей и избежал тюрьмы
Бывший директор ФСБ рассказал о неписаном кодексе разведок о выданных шпионах
Все материалы
Наука и техника
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Русский удар: Путин показал новейшие ракеты
Что известно о самом страшном оружии России
Опасное погружение
В глубинах инопланетного океана нашли гигантских чудовищ: Subnautica
Доказана невозможность контакта с инопланетянами
Вблизи Млечного Пути нашли мертвую галактику
В беспроводной зарядке разглядели угрозу для iPhone X
«Роскосмос» провалил рекордный для России пуск
Все материалы
Спорт
Георгий Джикия в составе сборной РоссииБеззащитная Россия
Сборная осталась без обороны. Кто спасет ее от пропущенных голов?
Украинские биатлонисты бойкотировали этап Кубка мира в Тюмени
Бьорндалена приглашали выступать на Олимпиаде не за ту страну
Украинский министр призвал к бойкоту соревнований в «стране-агрессоре»
Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
Горнолыжник принес России пятое золото на Паралимпиаде
Неймар попросил папу устроить его в «Реал»
Все материалы
Культура
Актёр Олег Табаков в роли Виктора Балакирева в кинофильме "Случай с Полыниным" режиссёра А. Сахарова.Дело табак
Табаков влюбил в себя всю страну, умер и не оставил замены
Габриэль Гарсиа Маркес с Фиделем Кастро«За кабинетом начинался закрытый женский рай»
Он вырос среди женщин, стал популярнее Пеле и выкурил тысячи сигарет
Вечный Олег
Ушел из жизни актер Олег Табаков
Умер популярный в 1990-х рэпер
Кэмерон Диас ушла из кино
Российский пианист сравнил Табакова с офицером СС
В России покажут «Последнее танго в Париже»
Все материалы
Интернет и СМИ
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
«Батя в здании, спасайте задницы!»
Гуляй, рука
Найден способ взломать компьютер через наушники
Журналистам запретили снимать обнаженные ягодицы серфингисток
Девушка сделала интимные фото с незнакомцами из Tinder и прославилась
National Geographic покаялся в многолетнем расизме
Все материалы
Ценности
Юбер де ЖиваншиСносу не будет
Ему доставались лучшие женщины. Их мужья были только рады
Грудью на защиту
Зачем женщины раздевались в защиту своих прав
Мохнатые красоты
Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Американцы сделали из Путина модный принт
Пожирающие людей куртки стали главным фэшн-мемом месяца
iPhone X отлили в жидком золоте
Определена идеальная форма губ
Все материалы
Путешествия
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Чернокожий повар решил брать с белых гостей плату за расовое неравенство
На пляже в Австралии нашли двухметровую рыбу-монстра
О бози, я в Берлине!
Убойный трип по столице Германии с барахолками, барами и безумными вечеринками
Пассажиры самолета связали смотревшего порно голого авиадебошира
Все материалы
Из жизни
«Зимой ветер выдувает из тебя душу»
История россиянки, перебравшейся в Норвегию и очутившейся в США
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Снизу постучали
Они живут под землей втайне от всех и не хотят выходить на свет
Старушка поймала рыбу размером с себя и решила кормить ей сына
Грибник вырастил из найденного «щенка» 80-килограммового медведя
Американка добилась славы благодаря переодеваниям в подгузники
Бывший священник стал звездой гей-порно в 83 года
Все материалы
Cамые безумные внедорожники Женевы
Пять кроссоверов, которые заставят вас оборачиваться
Женева-2018
Прямой репортаж с Женевского моторшоу
13 машин с безумными моторами
Mercedes с мотором BMW, 24-цилиндровый Lupo и еще 11 сумасшедших проектов
Топ-5 спорткаров Женевы
Возрожденная легенда, самый быстрый McLaren, электрокар-рекордсмен — и не только
Mercedes-Benz возобновил производство обивки сидений для 61-летнего спорткара
На «Маздах» появятся цифровая приборка
Появилось первое изображение новой Toyota RAV4
Все материалы
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Названы пригороды Москвы с самыми дешевыми квартирами
Прокуратура попросила отменить льготы на тепло
Все материалы