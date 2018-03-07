Командиры рассказали о внутренней политике ЧВК Вагнера и жизни наемников

Руководство частной военной компании (ЧВК) Вагнера относится к бойцам как к пушечному мясу, а в самой организации процветает кумовство и не хватает опытных кадров. Об этом «Радио Свобода» рассказали три командира компании на условиях анонимности.

«Людей нет, толковые не хотят ехать. Отношение к людям скотское, что вы гондоны, пушечное мясо, приехали деньги зарабатывать, что там с вами будет, никого не ***. Чтобы стать командиром роты, надо лизать уметь ему [Вагнеру] в нужное время, к людям по-скотски относиться, ну и желательно быть родновером», — сказал изданию один из собеседников.

Группа Вагнера была образована при поддержке российских спецслужб и Минобороны незадолго до украинского Майдана. В настоящее время ее численность в Сирии, по разным подсчетам, — от двух до четырех тысяч человек. Также к ней прикомандированы 300 украинских казаков из отряда «Карпаты». Иногда на тренировки туда приезжает российский спецназ. Всего же, по подсчетам собеседников «Радио Свобода», в Сирии на стороне войск Асада служит до восьми тысяч россиян.

ЧВК называют в честь подполковника запаса Дмитрия Уткина (позывной — Вагнер), хотя, как утверждают собеседники издания, он не первое лицо компании, а лишь командир бригады. «Вагнер вообще жесткий человек, не тюфяк. Он приезжал на позиции под Пальмиру, разделся, у него тут на руке немецкая свастика, наколка. Каска у него с рогами. Он родновер (одно из направлений язычества — прим. «Ленты.ру»)», — отметил один из командиров ЧВК.

Новобранцев набирают на полигоне возле хутора Молькино под Краснодаром. Главный критерий при отборе — возраст больше 25 лет и отсутствие судимости; состояние здоровья особого значения не имеет, берут почти всех. Затем людей проверяют на полиграфе и узнают, не сотрудничают ли они со спецслужбами и конкурентами. После с ними общается психолог, проверяющий готовность человека убивать. Выходцев с Кавказа предпочитают не нанимать, а чеченцев в Сирию вообще не берут.

Формально договоры с вагнеровцами заключаются на геологоразведку, на работу на нефтяных промыслах в районе боевых действий. Договоры на руки не выдают. По прибытии им выдается оружие, боевые задачи им ставит сирийское командование. Действия координируются с российскими ВКС — сначала нужный район атакует авиация и артиллерия, затем бойцы ЧВК штурмуют его и берут под контроль нефтяные и газовые месторождения.

С 2017 года бойцов ИГИЛ (запрещенная на территории России террористическая группировка — прим. «Ленты.ру») в Сирии нет, и ЧВК противостоит различным группам вооруженной оппозиции, среди которых много наемников из Турции, Марокко, Евросоюза, России и с Украины.

В бытовом плане наемники жалуются на частые предложения местных заняться однополым сексом, на трусливых сирийских военных, скудную еду, грязь и гадюк, от яда которых нет противоядия.

Деньги за работу платит сирийская сторона, но все финансовые вопросы решаются через принадлежащую структурам бизнесмена Евгения Пригожина организацию «Евро Полис». Месячный оклад рядового — 150 тысяч рублей плюс 100-процентная премия, командира роты — до трех раз больше. За погибших родственникам выплачивают по три миллиона рублей. За легкое ранение — 30 тысяч, средней тяжести — 50 тысяч, тяжелое — до 180 тысяч.

Раньше благодаря заказам Минобороны у ЧВК были хорошие доходы, у бойцов — дорогое обмундирование, а на вооружении — российские танки Т-90, Т-72, БТР, бронеавтомобили «Водник», «Выстрел», «Рысь», «Тигр». С 2016 года финансов стало намного меньше. По информации издания The Bell, сейчас Пригожин потерял большую часть многомиллиардных контрактов с министерством. Сейчас вагнеровцы воюют сирийским оружием и без танков. Но, как признаются командиры, это не важно; главное — что они воюют за Россию и ее геополитические интересы.

За свое будущее собеседники издания не переживают и говорят, что впереди у них еще много войн — уже есть Южный Судан, скоро будет Ливия. Воевать с США бойцы не хотят, но если надо будет, то повоюют.

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