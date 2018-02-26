В ЧВК Вагнера обнаружили десятки украинцев

В Сирии в рядах ЧВК Вагнера воюют около 40 граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты расследования «Донбасс.Реалии» (проекта украинской службы «Радио Свобода»).

Издание указывает, что эти данные им подтвердили в Службе безопасности Украины (СБУ). «Есть информация, что во время формирования контингента так называемой ЧВК Вагнера для направления в Сирию отдельную группу лиц составляли именно выходцы с Украины, которые условно получили обозначения как группа "Карпаты"», — сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов. Кроме того, он отметил, что ведомством идентифицированы около 40 украинцев, воюющих на стороне ЧВК (всего СБУ, по заявлениям Гуськова, располагает личными данными почти двух тысяч наемников этой группы).

«Донбасс.Реалии» делает отсылку к российскому интернет-изданию «Фонтанка», в августе упомянувшему «Карпаты» в одном из своих материалов. «(...) группа "Карпаты", сформированная преимущественно из этнических украинцев. Состав этой группы планировалось использовать для диверсий и глубокой разведки в тылу украинских войск, но, как говорят, в связи со слабой подготовкой персонала эти планы провалились. В 2017 году группа была развернута в подразделение "Весна" (по позывному командира), его численность доведена до 100-150 человек. Кроме украинцев, в группу вошли жители казачьих регионов России и 15-20 уроженцев Чечни», — писала «Фонтанка».

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25 января проект «Ихтамнет» опубликовал информацию о гибели в Сирии 48-летнего гражданина Украины Эдуарда Приходько. Гуськов подтвердил «Донбасс.Реалиям» эти данные, добавив, что Приходько был убит во время штурма Пальмиры 8 марта 2016 года.

Кроме того, СБУ располагает информацией о гибели в Сирии еще двух уроженцев Украины, принимавших участие в деятельности ЧВК Вагнера. Возле Пальмиры 12 марта 2016 года погиб 27-летний Александр Конашенков, который, предположительно, принимал участие и в боевых действиях на востоке Украины на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 8 апреля того же года у Латакии был убит 23-летний Александр Кияшко, который также воевал в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР, утверждает Гуськов.

Число погибших в Сирии украинцев может быть больше, считает журналист российской «Новой газеты» Ирек Муртазин. «Встретившись с пацанами, которые освобождали Пальмиру, я услышал такую подробность, что при освобождении Пальмиры погибли 11 украинцев. Опять уточняющий вопрос: это граждане Украины с территории, контролируемой так называемыми ЛНР и ДНР? Нет, это из глубинной части Украины. Люди, которые имели на Украине какие-то проблемы с законом, исчезли в России и нашли убежище в так называемой ЧВК Вагнера», — рассказал «Донбасс.Реалиям» Муртазин.

7 февраля сообщалось, что американская авиация ударила по сирийским правительственным силам, которых поддерживали бойцы российских частных военных компаний. Данные о погибших разнятся: Znak.com в своем интервью с вдовой сообщил о 217 погибших, The New York Times — о 200 убитых, «Московский комсомолец» привел число в 40 убитых, «Новая газета» рассказала о 13 погибших, «Коммерсантъ» — об 11. Российский МИД предварительно подтвердил гибель пяти россиян.

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