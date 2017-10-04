Донские казаки опознали сослуживца на видео с плененными ИГ россиянами

Донские казаки узнали своего сослуживца Романа Заболотного на видео с якобы плененными российскими военнослужащими, которое опубликовала в интернете группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в среду, 4 октября, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Всевеликого войска Донского.

«Казаки молятся, чтобы Роман вернулся домой. Для них публикация такого видео стала шоком», — сказал источник агентства.

По его словам, Заболотный ездил на вахты по стране, был активным и образцовым казаком, но в последнее время пропал из виду. Никто не знал, что он решил поехать в Сирию. В настоящее время сослуживцы поддерживают семью Романа.

В Telegram-канале Mash сообщается, что Заболотный был бойцом частной военной компании. Он несколько лет служил в армии, а затем отправился в центр подготовки спецназа ГРУ в Молькино. По информации Mash, специализация Романа — мотострелковые войска и противовоздушная оборона. Два месяца назад мужчина, пройдя подготовку, отправился в Сирию.

Второй россиянин, запечатленный на видео, — Григорий Цуркану (Цурканов), предположительно, из Домодедовского района Московской области.

Видео было опубликовано 3 октября подконтрольным ИГ агентством «Амак». На записи один из двух мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, называет год и место своего рождения (1979-й, поселок Рассвет Аксайского района Ростовской области), а также сообщает, что был пленен при контрнаступлении ИГ в районе сирийского поселка Шуля. Помимо этого, он называет имя второго человека — Цуркану Григорий Михайлович. Тот в течение всего видео молчал. На лицах обоих заметны следы побоев.

Наемничество является в России уголовно наказуемым преступлением, подпадающим под 359 статью УК. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.