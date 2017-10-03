ИГ опубликовало видео с захваченными российскими военнослужащими

Подконтрольное «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в России) агентство «Амак» обнародовало видео, на котором запечатлены якобы захваченные российские военнослужащие. Ролик публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

На записи один из двух человек представляется Заболотным Романом Васильевичем, называет год и место своего рождения (1979-й, поселок Рассвет Аксайского района Ростовской области), а также сообщает, что был пленен при контрнаступлении ИГ в районе сирийского поселка Шуля. Помимо этого, он называет имя второго человека — Сурканов Григорий Михайлович (1978, Домодедовский район, предположительно, Московской области). Тот в течение всего видео молчал.

На лицах обоих заметны следы побоев.

О гибели российского военнослужащего и пленении террористами еще двух в сирийской провинции Дейр-эз-Зор «Амак» сообщил 28 сентября. В тот же день Минобороны опровергло эти данные. Представитель авиабазы Хмеймим заявил, что все находящиеся в Сирии российские военнослужащие «живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению».