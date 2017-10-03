Минобороны прокомментировало видео с захваченными боевиками ИГ россиянами

В Сирии не происходило никаких инцидентов, связанных с захватом в плен российских военнослужащих, заявили в Минобороны России. Так в ведомстве прокомментировали видео с двумя якобы захваченными военными, обнародованное ресурсами «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ), передает РИА Новости.

«Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению», — сообщили в министерстве.

Видео было опубликовано ранее 3 октября подконтрольным ИГ агентством «Амак». На записи один из двух человек, имеющий большую бороду, представляется Заболотным Романом Васильевичем, называет год и место своего рождения (1979-й, поселок Рассвет Аксайского района Ростовской области), а также сообщает, что был пленен при контрнаступлении ИГ в районе сирийского поселка Шуля. Помимо этого, он называет имя второго человека — Сурканов Григорий Михайлович (1978-й, Домодедовский район, предположительно, Московской области). Тот в течение всего видео молчал. На лицах обоих заметны следы побоев.

О гибели российского военнослужащего и пленении террористами еще двух в сирийской провинции Дейр-эз-Зор «Амак» сообщил 28 сентября. В тот же день Минобороны опровергло эти данные. Представитель авиабазы Хмеймим заявил, что все находящиеся в Сирии российские военнослужащие «живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению».