Появилась информация о семье попавшего в плен к ИГ россиянина

Отец одного из россиян, фигурирующих на видеозаписи, опубликованной группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), живет в Ростовской области и является командиром казачьей дружины. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации паблика, местные жители утверждают, что совсем недавно видели дома мужчину, ставшего пленником террористов.

Один из людей, показанных на видео, называет себя Романом Васильевичем Заболотным и говорит, что родился в 1979 году в поселке Рассвет Аксайского района Ростовской области. На сайте районной администрации встречается упоминание о командире сельской казачьей дружины по имени Василий Заболотный.

Также Mash публикует фотографию Романа Заболотного. В кадре мужчина, одетый в форму Всевеликого казачьего войска, получает награду из рук человека в кителе с шевроном «Казачьи войска».

Ранее 3 октября подконтрольное боевикам агентство «Амак» обнародовало видео, на котором запечатлены якобы захваченные российские военнослужащие. Министерство обороны России заявило, что никаких инцидентов с захватом российских военных в плен в Сирии не происходило.

«Амак» заявил о гибели российского военного и попадании еще двоих в плен в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 28 сентября. Минобороны опровергло эти данные в тот же день. Сообщалось, что все российские военнослужащие в Сирии «живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению».