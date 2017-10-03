Плененный боевиками ИГ россиянин воевал в Донбассе и на Балканах

Россиянин Григорий Цуркану, захваченный боевиками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), воевал в составе нерегулярных подразделений. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Авторы канала выяснили, что Цуркану был участником боевых действий на юго-востоке Украины, также участвовал в боях в Югославии. Его нынешняя командировка в Сирию не первая, он находился там в составе частной военной компании «Славянский корпус», зарегистрированной в Гонконге и принимающей в свои ряды бывших российских военных.

Второй плененный, Роман Заболотний, по утверждению Directorate 4, также принимал участие в конфликте на Украине, является казаком Войска Донского.

Ранее 3 октября подконтрольное ИГ агентство «Амак» распространило видео с захваченными россиянами. Один из двух человек, имеющий большую бороду, представляется Заболотным Романом Васильевичем, называет год и место своего рождения (1979-й, поселок Рассвет Аксайского района Ростовской области), а также сообщает, что был пленен при контрнаступлении ИГ в районе сирийского поселка Шуля. Помимо этого, он называет имя второго человека — Цуркану Григорий Михайлович (1978-й, Домодедовский район, предположительно, Московской области). Тот в течение всего видео молчал. На лицах обоих заметны следы побоев.

Позднее российское Минобороны прокомментировало данное видео, заявив, что в Сирии не происходило никаких инцидентов, связанных с захватом в плен российских военнослужащих.

Наемничество является в России уголовно наказуемым преступлением, подпадающим под 359 статью УК. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.