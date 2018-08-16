Названо условие ухода российских военных с границы Израиля и Сирии

Российская военная полиция, размещенная на Голанских высотах, покинет их после прихода постоянных патрулей миссии ООН. Об этом рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» заместитель командующего российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

По его словам, «сегодня российская военная полиция — основа мира и спокойствия в этом регионе». Он добавил, что цели продолжать патрулирование долгое время нет, а служащие уйдут, как только ооновцы решат, что могут выполнять задачи в полном объеме сами.

«Это просто необходимость сегодняшнего дня. Не более того. Как только придут постоянные патрули миссии ООН, наши патрули сразу же работу прекратят», — заявил Кураленко.

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2 августа Генштаб российских вооруженных сил объявил, что снова выставит посты военной полиции на Голанских высотах — бывшей сирийской территории, захваченной Израилем после Шестидневной войны 1967 года. Работа миротворцев в том регионе была заморожена на шесть лет.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками.

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