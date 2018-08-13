Российские военные отразили новую атаку на свою базу в Сирии

Российские военные сбили пять беспилотников террористов, запущенных с подконтрольной боевикам территории в сторону базы Хмеймим в Сирии, передает ТАСС.

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы воздушные цели были уничтожены на удалении от авиабазы», — сказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков. Он подчеркнул, что беспилотники были запущены с Идлибской зоны деэскалации. По его словам, пострадавших нет, материальный ущерб не был нанесен. База Хмеймим продолжает работать в плановом режиме.

Ранее 13 августа сообщалось, что российские военные обнаружили и уничтожили два беспилотника, запущенные в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии с территории Идлибской зоны деэскалации. Эта атака стала четвертой за неделю.

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11 августа сирийские незаконные вооруженные формирования также попытались атаковать российскую авиабазу с помощью беспилотного летательного аппарата. 9 августа был уничтожен еще один беспилотник в районе Хмеймима.

23 июля авиация Сирии и России возобновила бомбардировки позиций боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

База Хмеймим была создана в 2015 году для поддержки правительственных войск в борьбе ИГ. В 2017-м Россия ратифицировала протокол к соглашению между Москвой и Дамаском о размещении войск РФ в районе Хмеймим. Согласно документу, соглашение будет действовать 49 лет.

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