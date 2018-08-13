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Российскую базу в Сирии атаковали в четвертый раз за неделю

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Российские военные обнаружили и уничтожили два беспилотника, запущенные в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии с территории Идлибской зоны деэскалации. Как сообщает «Интерфакс», район запуска находится под контролем незаконных вооруженных формирований.

«Штатными зенитными огневыми средствами воздушные цели были уничтожены на безопасном удалении от авиабазы. Пострадавших и материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — сказал начальник центра по примирению враждующих в Сирии сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

Раннее 9 августа российские военные уничтожили запущенный боевиками беспилотник в районе авиабазы Хмеймим. На следующий день были обнаружены и сбиты еще два дрона, запущенные террористами. 11 августа сирийские незаконные вооруженные формирования снова попытались атаковать российскую авиабазу.

Сирийская и российская авиация возобновила бомбардировки позиций боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) 23 июля. Такое решение было принято из-за проникновения боевиков в районы, которые оставили группировки сирийских повстанцев.

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