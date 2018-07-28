У российской базы в Сирии сбили запущенный боевиками беспилотник

Российские ВКС уничтожили беспилотник, приближавшийся к авиабазе Хмеймим. Он был запущен с подконтрольной боевиками территории на севере провинции Латакия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.

Отмечается, что пострадавших и материального ущерба нет. «Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — говорится в сообщении.

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Российские системы ПВО неоднократно уничтожали беспилотники, которые пытались атаковать авиабазу. 22 июля военные отразили две атаки с использованием беспилотных аппаратов. Дроны были уничтожены средствами ПВО. В обоих случаях пострадавших также не было.

С 2015 года аэропорт Хмеймим является авиабазой ВКС России в Сирии. Российские силы наносят удары по боевикам по просьбе Дамаска с осени того же года.

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