Российские военные в Сирии сбили запущенный боевиками беспилотник

В районе российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия сбит беспилотник, запущенный боевиками. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 21 июля.

«С территории, занимаемой боевиками, не прекращаются запуски беспилотных летательных аппаратов в направлении авиабазы Хмеймим», — передает агентство слова руководителя российского Центра по примирению сторон Алексея Цыганкова. Отмечается, что БПЛА был запущен в ночь на 21 июля с территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.

По словам Цыганкова, в результате атаки пострадавших нет, материальный ущерб также не причинен. «Авиабаза функционирует в плановом режиме», добавил он.

Ранее 21 июля сообщалось, что российские и сирийские военные готовят широкомасштабную совместную операцию на севере провинции Латакия в ответ на атаку российской авиабазы Хмеймим 16 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!