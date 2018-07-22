Российскую базу в Сирии дважды атаковали беспилотники

Около российской базы Хмеймим в Сирии произошло две атаки с использованием беспилотных аппаратов. Беспилотники дважды приближались к авиабазе за выходные, они были уничтожены средствами ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя базы.

«В воскресенье утром 22 июля 2018 года дежурными средствами ПВО также на удалении от аэродрома был уничтожен неизвестный БПЛА, приближавшийся к авиабазе "Хмеймим" с северо-западного направления», — рассказал он.

О первой атаке стало известно в субботу. БПЛА был запущен в ночь на 21 июля с территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.

В обоих случаях пострадавших нет, авиабаза работает в плановом режиме.

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Ранее 21 июля сообщалось, что российские и сирийские военные готовят широкомасштабную совместную операцию на севере провинции Латакия в ответ на атаку российской авиабазы Хмеймим 16 июля.

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