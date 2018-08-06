Военным США запретили рассекречивать базы из-за занятий спортом

Американским солдатам и другому персоналу на военных базах запретили без разрешения пользоваться фитнес-трекерами и приложениями для телефонов, у которых есть функция определения местоположения. Об этом говорится в новом приказе Пентагона, сообщает Associated Press.

Как отмечается, Минобороны США остановилось буквально в шаге от того, чтобы полностью запретить подобные гаджеты: теперь руководство решит, смогут ли подчиненные пользоваться приложениями с геолокацией. Это будет зависеть от угрозы безопасности сотрудников той или иной базы.

В то же время военным в районах проведения операций, например, в Сирии, Ираке, Афганистане или Африке будет в принципе запрещено использовать подобные девайсы. «Геолокация может раскрыть личную информацию, местонахождение, повседневную активность, а также число военных и потенциально создать непреднамеренные риски безопасности», — поясняется в приказе.

Материалы по теме Присмотрись Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром

В начале июля сообщалось, что карта фитнес-приложения Polar позволила исследователям собрать данные о шести с половиной тысячах сотрудников различных армий и спецслужб. Среди общедоступной информации — частота пульса, маршрут, даты и время тренировок. В итоге исследователи заметили активность американских военных в Багдаде и в заливе Гуантанамо на Кубе, российских военных в Крыму.

В январе также стало известно, что соцсеть для спортсменов Strava позволила обнаружить секретные военные базы Министерства обороны США. На карте отображались маршруты для занятий спортом американских военных в Сирии. Позднее пользователи выявили маршруты пробежек вдоль пляжа у вероятной базы ЦРУ в Сомали, пункта дислокации зенитно-ракетного комплекса Patriot в Йемене и оперативных баз спецназовцев США в зоне Сахеля в Африке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!