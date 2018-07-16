Яровая предложила искать пропавших детей по геолокации их телефонов

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий использовать геолокацию мобильных телефонов для оперативного поиска пропавших детей. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу автора инициативы, вице-спикера нижней палаты парламента Ирину Яровую.

Законом предлагается ускорить процедуру поиска пропавшего ребенка, разрешив использование геолокационных данных по заявлению родителей или опекунов и на основании постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

В случае, если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, требуется также его письменное согласие. Предполагается, что суд должен быть уведомлен об этих действиях в течение 24 часов.

По мнению Яровой, поиск ребенка с использованием данных геолокации является малозатратным, но высокоэффективным. «Данные геолокации, полученные в кратчайшие сроки, бесценны, потому что главное, на что направлены усилия оперативников, это установление местонахождения пропавшего ребенка в первые часы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В пресс-службе парламентария отметили, что документ уже поддержали Минкомсвязи России, МВД России, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Роскомнадзор.

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