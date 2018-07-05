«Закон Яровой» вынудил операторов принять помощь из-за рубежа

Российские операторы связи вынуждены использовать зарубежное оборудование, чтобы хранить телефонные переговоры и переписки абонентов для «поправок Яровой». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на топ-менеджеров телекоммуникационных компаний.

По словам неназванных источников, операторам не хватает времени подготовить инфраструктуру для хранения всех данных, используя только российское оборудование. Поэтому телекоммуникационные компании будут оснащать дата-центры устройствами зарубежных компаний Cisco, Hewlett Packard Enterprise и Huawei.

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Reuters отмечает, что эти меры не соответствуют намерениям российского президента Владимира Путина, который ранее поручил создать производство отечественного оборудования для исполнения «пакета Яровой».

Ранее в Россвязи заявили, что не могут легально исполнять некоторые положения «пакета Яровой», так как в стране еще нет сертифицированного оборудования для этих целей.

Антитеррористический пакет законов, разработанный депутатом Ириной Яровой, вступил в силу 1 июля 2018 года. Он обязывает операторов связи России хранить голосовые записи абонентов в течение шести месяцев.

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