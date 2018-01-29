Соцсеть для спортсменов позволила обнаружить секретные военные базы

Соцсеть для спортсменов Strava позволила обнаружить секретные военные базы Министерства обороны США. Об этом сообщает The Washington Post.

В ноябре 2017 года в открытом доступе появилась глобальная карта Global Heat Maps, которая показывает активность пользователей фитнес-устройств с GPS-трекерами. На ней ярким цветом выделены популярные маршруты для велосипедистов, бегунов, лыжников и пловцов.

20-летний студент из Австралии Натан Разер обратил внимание на то, что на карте также отображались маршруты для занятий спортом американских военных в Сирии. Позднее пользователи выявили маршруты пробежек вдоль пляжа у вероятной базы ЦРУ в Сомали, пункта дислокации зенитно-ракетного комплекса Patriot в Йемене и оперативных баз спецназовцев США в зоне Сахеля в Африке.

Позднее представитель Пентагона Одрисия Харрис заявила агентству РИА Новости, что военное ведомство изучает данную информацию. «Необходимо определить, нужны ли дополнительные указания или подготовка», — добавила она.

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