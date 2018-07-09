Тысячи сотрудников секретных военных баз прокололись на любви к бегу

Карта фитнес-приложения Polar позволила исследователям собрать данные о шести с половиной тысячах сотрудников различных армий и спецслужб. Это обнаружили журналисты Bellingcat.

Пользователи спортивных гаджетов Polar могут публиковать результаты своих тренировок на специальной социальной платформе. Данные владельцев фитнес-устройств с GPS-трекерами объединены на карте мира. Среди общедоступных данных — частота пульса, маршрут, даты и время тренировок.

Исследователи выбирали на сайте те местности, где находятся военные базы, и анализировали поведение пользователей Polar. Приложение предлагало просмотреть профили тренирующихся в этой местности людей, в том числе их имена и настоящие фотографии. У многих их них сервис был подключен к профилю в Facebook.

Учитывая привычку людей включать гаджеты, выходя из дома, и отключать их, возвращаясь после рабочего дня, исследователи также сумели идентифицировать домашние адреса некоторых сотрудников.

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Специалисты сообщили, что среди идентифицированных 6,5 тысяч человек были сотрудниками ФБР и НАСА, атомных электростанций и организаций, связанных с ядерным оружием, а также значились в качестве военнослужащих на подводных лодках. Также исследователи указали, что заметили активность американских военных в Багдаде и в заливе Гуантанамо на Кубе, российских военных в Крыму.

В начале 2018 года стало известно, что социальная платформа для спортсменов под названием Strava идентичным способом «раскрыла» секретные военные базы министерства обороны США.

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