Сирия заявила об уничтожении израильского самолета

Сирийские системы ПВО сбили израильский военный самолет и четыре ракеты над населенным пунктом Аль-Кисва к югу от Дамаска. Об этом сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Арабской Республики.

Он отметил, что снаряды не успели достигнуть мишеней. «Наша ПВО способна с высокой точностью отразить все вражеские цели», — сказал собеседник издания.

Об атаке на Аль-Кисву сообщает также сирийское агентство SANA. По его данным, удары еще продолжаются.

Израильские военные отказались комментировать эту информацию, а позже опровергли в Twitter.

Последний раз Израиль совершил нападение на Аль-Кисву в апреле. Тогда сирийские ПВО отразили 13 ракет, сообщает ТАСС. Израильские военные уверены, что в этом районе сосредоточены иранские формирования.

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