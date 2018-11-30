Израиль опроверг сообщения о сбитом Сирией самолете

Армия обороны Израиля опровергла информацию о том, что сирийские системы ПВО сбили самолет над населенным пунктом Аль-Кисва к югу от Дамаска. Об этом военные сообщили в Twitter.

По их словам, данные о нанесении какого-либо ущерба израильскому военному самолету — это ложь.

В Израиле также заявили, что система ПВО засекла на Голанских высотах сирийскую ракету класса «земля-воздух». «Пока неясно, действительно ли она упала на нашей территории. Прочесываем зону», — добавили военные.

Ранее сирийское агентство SANA со ссылкой на источник сообщило, что над Аль-Кисвой был сбит израильский самолет и отражены атаки нескольких ракет.

Последний раз Израиль совершил нападение на Аль-Кисву в апреле. Тогда сирийские ПВО отразили 13 ракет, сообщает ТАСС. Израильские военные уверены, что в этом районе сосредоточены иранские формирования.

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