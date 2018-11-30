Авиаудар Израиля по Сирии попал на видео

Сирийское информационное агентство SANA опубликовал видео авиаудара Израиля, который системы ПВО Сирии отразили вечером 29 ноября. По данным издания, на юге региона слышны взрывы в результате противостояния израильским атакам.

Ранее стало известно, что Сирия сбила военный самолет и четыре ракеты, выпущенные Израилем, над населенным пунктом Аль-Кисва к югу от Дамаска. Позже армия обороны Израиля опровергла эту информацию.

Последний раз Израиль совершил нападение на Аль-Кисву в апреле. Тогда сирийские ПВО отразили 13 ракет, сообщает ТАСС. Израильские военные уверены, что в этом районе сосредоточены иранские формирования.

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