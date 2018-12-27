Стало известно о гибели иранских военачальников от авиаудара Израиля по Сирии

Три высокопоставленных офицера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), предположительно, погибли под Дамаском в результате авиаудара израильских ВВС 25 декабря. Об этом сообщает портал Nziv.net

По его информации, в соцсетях распространились слухи, что в Сирии погиб командир элитного подразделения КСИР генерал-майор Касем Сулеймани. Они стали расходиться активнее после того, как стало известно о его отсутствии на похоронах Махмуда Хашеми Шахруди, которого считали преемником аятоллы Хаменеи.

Источники в сирийской оппозиции эти данные не подтверждают. Они сообщили о гибели иранского бригадного генерала и двух полковников. В Тегеране информацию о каких-либо жертвах не подтверждали.

Ранее Минобороны России сообщало о ранении по меньшей мере троих сирийских военнослужащих.

В российском ведомстве также заявили, что Израиль наносил авиаудар по целям на территории Сирии в тот момент, когда на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута заходили пассажирские самолеты. Чтобы предотвратить трагедию, сирийские войска ограничили использование средств ПВО, и авиадиспетчеры увели лайнер от столицы на запасной аэродром.

Самолеты Израиля вечером 25 декабря нанесли массированный удар по целям в Сирии, находясь при этом в воздушном пространстве Ливана. Целями атаки были склад с иранскими ракетами, которые несли потенциальную угрозу территориям в районе Галилеи, а также лаборатории по разработке и производству химического и биологического оружия и иные военные объекты, связанные с Ираном и «Хезболлой».

Сообщалось, что сирийские ПВО отразили часть атак, сбив 14 из 16 снарядов. В сети появились кадры перехвата ракеты в небе над Дамаском. Автор видео утверждает, что для отражения нападения использовался российский комплекс «Панцирь-С2».

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