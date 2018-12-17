Генерал почистил пистолет и случайно убил себя

Генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Годратолла Мансури погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает The Washington Post.

Предположительно, пуля из пистолета попала генералу в голову, когда он его чистил.

Отмечается, что Годратолла Мансури был ветераном ирано-иракской войны 1980-х годов и «защитником святыни» — так называют иранцев, воевавших с боевиками «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) в Сирии и Ираке. С 2014 года Мансури был командующим сухопутных войск КСИР на северо-востоке страны.

В сентябре в американском штате Техас сотрудница полиции, возвращаясь домой, случайно зашла в чужую квартиру и застрелила ее чернокожего хозяина. Она зашла в квартиру жертвы в полной униформе, огонь открыла из табельного оружия, затем вызвала скорую помощь и коллег, которым объяснила, что произошло. Несмотря на своевременно оказанную помощь, 26-летний хозяин квартиры от полученных ранений скончался в больнице.

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