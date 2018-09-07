Женщина-полицейский ошиблась дверью и застрелила хозяина квартиры

Женщина-полицейский из Далласа случайно зашла в чужую квартиру, возвращаясь домой, и застрелила чернокожего хозяина. Как сообщает NBC News, она приняла его за грабителя.

Как рассказали следователи, сотрудница правоохранительных органов ошиблась по пути со смены вечером 6 сентября. Она зашла в квартиру жертвы в полной униформе, а огонь открыла из табельного оружия. После женщина немедленно вызвала скорую помощь и своих коллег, которым объяснила, что произошло. Несмотря на оказанную помощь, 26-летний хозяин квартиры от полученных ранений скончался в больнице.

Женщина в данный момент задержана, ее имя не называется. Сама она не пострадала. Каким образом она смогла войти в чужую квартиру, не уточняется.

Убитый Ботэм Шем Джин (Botham Shem Jean) приехал в США из островного государства Сент-Люсия. Он изучал бухгалтерское дело в местном университете, работал по специальности и пел в церковном хоре. NBC пишет, что семья погибшего шокирована его смертью. Heavy.com отмечает, что Ботэма очень любили друзья, а родственники возлагали на него большие надежды.

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