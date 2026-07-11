США приготовились к важному заявлению Ирана

WP: США ждут заявления Ирана об открытии Ормузского пролива

Власти США ожидают важного заявления Ирана об открытии Ормузского пролива в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает газета Washington Post.

«Они ожидают, что в ближайшие дни Иран выпустит публичное заявление о полном открытии пролива и обещание, что иранские силы перестанут обстреливать корабли в этой акватории», — указано в сообщении.

По словам одного из чиновников, в данный момент США и Иран ведут переговоры, направленные на достижение более широкой мирной сделки. Другой источник рассказал газете, что Тегеран серьезно настроен на заключение такого соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если на него попытаются совершить покушение, по Ирану ударит тысяча ракет. «Тысяча ракет в режиме полной боеготовности нацелены на Исламскую Республику Иран, еще тысячи последуют за ними, если иранское правительство приведет свою угрозу, озвученную во многих уголках Земли, в действие», — написал он.