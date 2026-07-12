Раскрыто шокирующее число мобилизованных в ВСУ за два года

ТАСС: Число мобилизованных в ВСУ за два года составило около 1 млн человек

Порядка одного миллиона украинцев мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) с июля 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника, в Киеве признают, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тысяч человек (за год почти 500 тысяч). «Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ было мобилизовано около миллиона человек — оценочная численность сегодняшней украинской армии», — отметил источник.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция начали поиски участников массовой акции протеста против сотрудников военкомата, которая прошла во Львове. К поиску митингующих подключились не только силовики, но и неизвестные активисты.