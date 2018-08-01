Полицейские расстреляли вооруженного мужчину вместе с заложницей

PoliceActivity / YouTube

Полиция Лос-Анджелеса распространила видео с нательных камер стражей порядка, застреливших не только вооруженного ножом мужчину, но и его заложницу. Отмечается, что это второй за шесть недель случай убийства удерживаемого невиновного человека полицейскими. До этого подобного не происходило 13 лет. Видео доступно на YouTube.

Инцидент произошел еще 16 июня. В экстренные службы поступил звонок от женщины. Она сообщила, что 30-летний латиноамериканец Гильермо Перес (Guillermo Perez) пырнул ножом свою бывшую девушку и продолжает расхаживать с оружием по улице.

Прибывшие на место полицейские сразу же потребовали от мужчины, державшего во второй руке складной стул, бросить нож и сдаться. Он не подчинился и начал идти в сторону стражей порядка, после чего те открыли огонь в его направлении. «Он отошел от офицеров и схватил невинного очевидца. Перес начал перерезать свидетелю горло. Тогда три офицера начали стрелять, чтобы остановить Переса и помешать ему убить заложника», — рассказал начальник полицейского департамента.

В общей сложности сотрудники правоохранительных органов выстрелили 18 раз. Перес скончался на месте. Заложница — 49-летняя Элизабет Толлисон — получила два ранения и умерла в больнице.

В середине июля полиция Лас-Вегаса распространила видео с нательной камеры полицейского, которая сняла обычное преследование автомобиля, превратившееся в погоню со стрельбой.

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