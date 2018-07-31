Американец избил подружку Библией и поплатился

Житель Нью-Йорка оказался под стражей за то, что избил свою подругу Библией. Об этом сообщает New York Post.

Как рассказали изданию полицейские, инцидент произошел рано утром 29 июля. 36-летний Даниэл Лафордж (Daniel Laforge) находился дома в районе Бронкс, когда поссорился с 41-летней сожительницей. Он набросился на нее с кулаками, а затем схватил Библию и нанес женщине несколько ударов книгой по голове и плечу.

Пострадавшая сразу же вызвала полицию, она также пожаловалась на сильную боль в месте ударов. В результате Лафорджа арестовали прямо на месте происшествия. Мужчине предъявлены обвинения в агрессивном нападении и притеснениях.

Что стало причиной ссоры, не уточняется. Также не сообщается, какое наказание грозит Лафорджу.

В мае сообщалось о пассажирке из Квинсленда, которая устроила дебош в самолете: женщина сначала начала очень громко петь и кричать, а затем начала отбиваться Библией от стюардесс, которые попытались ее унять.

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