Погоню с перестрелкой сняли от первого лица

Youtube / PoliceActivity

Полиция Лас-Вегаса распространила видео с нательной камеры полицейского, которая сняла обычное преследование автомобиля, превратившееся в погоню со стрельбой. Полный ролик доступен на YouTube.

11 июля 43-летний страж порядка Уильям Умана во время патрулирования улиц заметил черный Ford Expedition, похожий по описанию на автомобиль подозреваемых в убийстве. Машина не остановилась по требованию, и полицейский начал преследование. Находившиеся во внедорожнике 22-летний Фидель Миранда и 30-летний Рене Нунес пытались скрыться, выезжали на встречную полосу и отстреливались.

Во время погони страж порядка неоднократно передавал по радио коллегам о выстрелах. Как было подсчитано, злоумышленники в общей сложности стреляли 34 раза. Из-за повреждений вторая полицейская машина, присоединившаяся к преследованию, не смогла продолжать путь.

В итоге Умана сблизился с Ford подозреваемых и выпустил в его сторону целую обойму. Стрелял он в том числе сквозь лобовое стекло. Когда внедорожник остановился, Нунес попытался скрыться в соседнем здании школы, но оно оказалось заперто. Миранда же пересел за руль и попробовал уехать, но получил пулю от другого полицейского, в результате чего он скончался. Всего сотрудники правоохранительных органов за время погони выстрелили 31 раз.

Нунес также оказался ранен, когда именно его подстрелили, не уточняется. В то же время сообщается, что Ford Expedition числился в угоне, украден был и один из пистолетов, из которого отстреливались мужчины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!