Погоню полицейских за медведем в Коми сняли на видео

Слава Шевченко / ВКонтакте

В Коми сотрудникам ДПС пришлось прогонять медведя с детской площадки. Видео, снятое на камеру телефона очевидцем, опубликовано в группе «Типичная Печора» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как зверь прогуливался возле жилого дома, не реагируя на крики людей и лай собак. Единственное, что заставило его бежать прочь, — вой полицейской сирены. Сотрудникам ДПС пришлось несколько метров преследовать медведя на машине, чтобы прогнать его.

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