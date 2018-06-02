Бельгиец стал медведем и спел песню Dva Vodka Spasiba о русской культуре

De Mensen / YouTube

Бельгийский актер и телеведущий Том Уос записал клип на песню Dva Vodka, которая может стать гимном сборной Бельгии на чемпионате мира по футболу 2018 года. Ролик опубликован в YouTube.

В клипе Уос в костюме медведя с балалайкой поет о стереотипах, связанных с русской культурой. Телеведущий учит бельгийцев говорить три слова на русском языке: «два», «водка» и «спасибо». Он также объяснил, что такое борщ и как в России играют в футбол. Уос исполнил танец на Красной площади и Дворцовой площадях.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Бельгия в групповом этапе сыграет с командами Панамы, Туниса и Англии.

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