Показан официальный видеоролик чемпионата мира в России

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала официальную заставку чемпионата мира 2018 года.

Телевизионный ролик длится 45 секунд. Он будет транслироваться перед матчами турнира. На записи кратко представлены все участники мундиаля, также можно увидеть некоторые символы страны-хозяйки: Красную площадь, Большой театр, Родину-мать и другие.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Египта выступит в группе А и сыграет с командами Уругвая, России и Саудовской Аравии.

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