Ученые назвали победителя ЧМ-2018 и предрекли провал России

Экономисты из Инсбрукского университета (Австрия) спрогнозировали победителя чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Исследование опубликовано на портале EconPapers.

Самые высокие шансы на победу (вероятность 16,6 процента) у Бразилии, за ней следует Германия (15,8 процента), третье место заняла Испания (12,5 процента), четвертое — Франция (12,1 процента), пятое — Аргентина (8,4 процента). Наиболее вероятен финал с участием Бразилии и Германии.

В рейтинге команд с самыми высокими шансами на победу сборная России заняла 12-е место (с 2,1 процента), уступив Бельгии, Англии, Португалии, Уругваю, Хорватии и Колумбии. Самой слабой командой чемпионата станет Панама, за ней следуют Саудовская Аравия, Тунис, Иран и Южная Корея.

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К подобным выводам авторы пришли, проанализировав информацию от 26 ведущих букмекерских фирм мира, куда, в частности, входили коэффициенты на победы команд в индивидуальных играх и в чемпионате в целом, а также индивидуальные пари и «частные» ставки на победу сборных, которые заключались на онлайн-платформах, посвященных подобным конкурсам.

21-й чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, впервые будет проводиться в России. Для мероприятия запланировано задействовать 12 стадионов в 11 городах. На эти цели правительство страны выделило около 10 миллиардов долларов.

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