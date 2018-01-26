Окончание 100-километровой погони попало на видео

В американском городе Финикс (штат Аризона) полицейские устроили погоню за водителем джипа, 31-летним Митчелом Тимоти Тэйбелом (Mitchell Timothy Taebel). Об этом сообщает New York Post. Видео с места событий публикует Associated Press.

Стражи порядка преследовали водителя на протяжении 60 миль (96,5 километра). В какой-то момент, не справившись с управлением, Тэйбел вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, за рулем которого сидела 47-летняя женщина. Она доставлена в больницу, ее жизни ничто не угрожает.

По сведениям издания, полиция сразу после ДТП арестовала Тэйбела — в аварии он получил лишь незначительные травмы.

Отмечается, что у задержанного криминальное прошлое. Погоня же началась после того, как он отказался остановиться и предъявить документы стражам порядка.

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